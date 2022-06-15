Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
RAKİP DINAMO KIEV
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve çekilişe 'lig yolu'ndan giren Fenerbahçe, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçı Polonya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması İstanbul'da olacak.
FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi durumunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler;
Monaco
Sturm Graz
Union Sg
Midtjylland/AEK Larnaca
TÜM EŞLEŞMELER
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)
Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)
HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)
The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)
Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)
Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe (Türkiye)
RAKİP DINAMO KIEV
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve çekilişe 'lig yolu'ndan giren Fenerbahçe, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçı Polonya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması İstanbul'da olacak.
FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi durumunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler;
Monaco
Sturm Graz
Union Sg
Midtjylland/AEK Larnaca
TÜM EŞLEŞMELER
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)
Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)
HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)
The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)
Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)
Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe (Türkiye)