Fenerbahçe makineye bağladı; Sistem tıkır tıkır işliyor

Fenerbahçe, bir maç üçlü savunmayla, bir maç dörtlü savunmayla oynuyor. Bir mücadelede ilk 11'de oynayan 7-8 oyuncu, diğer karşılaşmada kulübeye geçiyor...



Jorge Jesus öyle bir takım yarattı ki sistemler, oyuncular değişiyor ancak Fenerbahçe'nin müthiş futbolu aynen devam ediyor. Kanarya, adeta makine edasıyla hedefe ilerliyor. Jorge Jesus, Alanyaspor maçında dörtlü sisteme geçiş yaptı. Ayrıca perşembe akşamı Rennes karşısında sahaya çıkan 11'den takım 8 ismi kenara aldı. Fransa'daki karşılaşmada görev yapan isimlerden sadece Altay, Gustavo ve Szalai, Alanyaspor önünde formalarını kaptırmadı.



ALANYA'YI EZBERLETTİ



Jorge Jesus ve ekibi, Alanyaspor'u en ince ayrıntısına kadar analiz etti, takıma ezberletti. Rakibin, yaptığı ciddi hatalara rağmen geriden oyun kurarak hücuma çıkma prensibinden ödün vermemesi, Fenerbahçe'nin vurucu noktası oldu. Sarı-lacivertliler önde baskıyla kaptığı toplar sayesinde golleri attı, birçok fırsat yarattı.



DURAN TOP SİLAHI



Jesus'un özellikle üzerinde durduğu duran top çalışmaları da yine meyvesini verdi. Gustavo Henrique'nin golü, kullanılan kornerin ardından geldi. Daha 3 gün önce Rennes deplasmanında zorlu ve tempolu bir maça çıkan Fenerbahçe, buna rağmen Alanya'yı farklı geçmeyi bildi.





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