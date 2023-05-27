Fenerbahçe, yeni sezonda kaleyi 'tartışma yaratmayacak' bir isme emanet etmeyi planlıyor.
LIVAKOVIC GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Dinamo Zagreb'in kaptanı Dominik Livakovic için girişimler yoğun şekilde devam ediyor. Hırvat file bekçisinin birçok talibi olması nedeniyle alternatif isimler için de çalışmalar başladı.
SON İDDİA SOMMER!
Alternatif isimlerden birinin Yann Sommer olduğu öne sürüldü. Sommer, Neuer'in bacağının kırılması sonrası devre arasında Mönchengladbach'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ancak Alman devi, Neuer'in iyileşmesinin ardından yaz transfer döneminde ayrılmak istemesi halinde İsviçreli kaleciye kolaylık sağlama sözü vermişti.
Alman medyasında yer alan haberlere göre Sommer, EURO 2024'te İsviçre Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediğini Bayern Münih yönetimine bildirdi. 34 yaşındaki kalecinin durumu, Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor.
LIVAKOVIC GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Dinamo Zagreb'in kaptanı Dominik Livakovic için girişimler yoğun şekilde devam ediyor. Hırvat file bekçisinin birçok talibi olması nedeniyle alternatif isimler için de çalışmalar başladı.
SON İDDİA SOMMER!
Alternatif isimlerden birinin Yann Sommer olduğu öne sürüldü. Sommer, Neuer'in bacağının kırılması sonrası devre arasında Mönchengladbach'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ancak Alman devi, Neuer'in iyileşmesinin ardından yaz transfer döneminde ayrılmak istemesi halinde İsviçreli kaleciye kolaylık sağlama sözü vermişti.
Alman medyasında yer alan haberlere göre Sommer, EURO 2024'te İsviçre Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediğini Bayern Münih yönetimine bildirdi. 34 yaşındaki kalecinin durumu, Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor.