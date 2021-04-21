Fenerbahçe için Nurullah Arslan iddiası

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kaleci Nurullah Aslan'ı istediği önü sürüldü.
1. Lig takımlarından Samsunspor'un 5 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin iki genç oyuncu artı 2 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Samsunspor tarafının ise yönetim kurulunda görüşmek üzere Fenerbahçe'den süre isteyerek, teklifi masaya yatıracakları yönünde iddialar ortaya atıldı.
Kaynak: Gazete Gerçek
1. Lig takımlarından Samsunspor'un 5 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin iki genç oyuncu artı 2 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Samsunspor tarafının ise yönetim kurulunda görüşmek üzere Fenerbahçe'den süre isteyerek, teklifi masaya yatıracakları yönünde iddialar ortaya atıldı.
Kaynak: Gazete Gerçek