Fenerbahçe için Nurullah Arslan iddiası

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Nurullah Arslan iddiası gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe için Nurullah Arslan iddiası
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21 Nisan 2021 12:51
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kaleci Nurullah Aslan'ı istediği önü sürüldü.

1. Lig takımlarından Samsunspor'un 5 milyon Euro istediği, Fenerbahçe'nin iki genç oyuncu artı 2 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Samsunspor tarafının ise yönetim kurulunda görüşmek üzere Fenerbahçe'den süre isteyerek, teklifi masaya yatıracakları yönünde iddialar ortaya atıldı.

Kaynak: Gazete Gerçek



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