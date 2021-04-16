Fenerbahçe için kritik 8 hafta, kötü bir ilk yaşanabilir

Fenerbahçe, bu sezon da şampiyonluğa ulaşamazsa kulüp tarihinde ilk kez üst üste 7 sezon şampiyonluk yaşanmadan geçecek.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe için kritik 8 hafta, kötü bir ilk yaşanabilir
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16 Nisan 2021 08:12
#SPORXGRAFİK Ali Koç önderliğinde büyük bir yapılanmaya giden ve kulübün tüm dinamiklerini değiştiren Fenerbahçe, sezonun son bölümüne girilirken 1 maçı eksik olan Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Ali Koç'un 2 senesi ile birlikte son 6 sezondur şampiyonluğa ulaşamayan  Fenerbahçe'de bu seriden önce sadece bir kez 6 yıl şampiyonluk hasreti çekildi.

1988-89 sezonunda şampiyon olduktan sonra 1995-96 yılına kadar şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe, bu sezon da şampiyon olamazsa hasret 7 sezona çıkacak ve kulüp rekoru kırılacak.

3 HAFTA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Sezona büyük umutlarla ve yepyeni bir kadroyla giren Fenerbahçe, ilk 3 haftanın dışında büyük ölçüde ilk 4 sırada yer alırken, sadece 3 hafta liderlik koltuğunu devralabildi.

Sarı-lacivertliler, 7. haftada liderlik koltuğuna otururken, 7. haftalar itibariyle bunu 7 yıl sonra gerçekleştirerek taraftarlarına umut aşıladı.

16. HAFTADAN BERİ İLK 4'TE


Sezonun 16. haftasından bu yana ilk 4'ün dışına çıkmayan Fenerbahçe, 22. ve 23. haftalarda bir kez daha liderlik koltuğunda yer aldıktan sonra düşüşe geçti.

Galatasaray'a 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçta 4 kez puan kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasına neden olan süreç de yaşanmış oldu.

32. HAFTADA 2. BASAMAĞA YÜKSELDİ

Emre Belözoğlu'nun tribünden kulübeye inerek teknik sorumluluk görevini almasından sonra bir kez daha kıpırdayan Fenerbahçe, zirvedeki Beşiktaş'ı rahatsız etmek için yeni bir hamle yaptı.

Emre Belözoğlu geldikten sonra 8 haftalık aranın ardından 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü ile 3 haftada 7 puan alarak lider Beşiktaş'ı rahatsız etmek için yeni bir hamle yaptı.



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