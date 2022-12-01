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Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'da kaybetti!

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'da kaybetti!
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01 Aralık 2022 01:13
Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Palabanca PIACENZA

Hakemler: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Darko Savic (Sırbistan)

Bluenergy Daiko Volley: Santos de Souza, Alonso Arce, Romano, Leal Hidalgo, Cester, Brizard (Scanferla, De Weijer)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Halil İbrahim Kurt)

Setler: 25-13, 24-26, 25-15, 25-20

Süre: 109 dakika (23, 33, 26, 27)

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