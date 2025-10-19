Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri.







Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago, Berkay, Larsson, Gray.



FENERBAHÇE HAFTAYA 4. BAŞLADI, KARAGÜMRÜK SONUNCU



Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.



FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK



Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var. Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.



