Fenerbahçe Futbol Akademi, altyapıdaki futbolcuların maç deneyimi kazanıp kendilerini gösterme fırsatı yakalaması amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Türk futbolunda son yıllarda öz kaynak yatırımlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Ertuğrul Çetin gibi isimlere yenilerini ekleyebilmek amacıyla 'Her ay bir turnuva' projesini hayata geçiriyor.



TAHİR KARAPINAR: "TECRÜBE KAZANMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"



Söz konusu turnuvalara, hem amatör hem de profesyonel kulüplerin katılımının sağlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, "Fenerbahçe Futbol Akademi olarak Türk futbol altyapısına katkı sağlamak ve çocuklarımızın elinden tutmak amacıyla turnuvalar düzenleme odaklı bir adım atıyoruz. Amacımız hem akademimizdeki oyuncularımızın hem de başka kulüplerde futbol oynayan tüm çocukların çok daha fazla maç tecrübesi kazanmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK FARK OYNADIKLARI MAÇ SAYISI"



Avrupa ile aralarındaki en büyük farkın altyapılardaki çocukların çıktıkları maç sayısı olduğunu vurgulayan Karapınar, şunları kaydetti:



"Barcelona, Bayern Münih gibi kulüplerin gelenekselleşmiş turnuvaları var. Biz bir adım daha ileri giderek geniş bir takvime birçok turnuva yerleştirmek istiyoruz. Çocuklara tabii ki önce öğrenmeyi ve çalışmayı aşılıyoruz ancak eşzamanlı olarak sporun ruhunda bulunan, sporun asıl dinamiği olan yarışmanın, sonuç almanın, hedeflere sahip olmanın deneyimini de bu turnuvalar aracılığıyla aşılamayı planlıyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademi durmaksızın yeniliklere, gelişime açık bir yapı ve öyle de olmaya devam edecek. Bir sistemimiz var. Onu zenginleştirecek, katma değer oluşturacak, yurt dışında örnekleri olan adımları da yapımıza uygun şekilde uygulamaya almaktan geri durmuyoruz."



İLK 3 TURNUVA BELLİ OLDU



Fenerbahçe Futbol Akademi'nin 'Her ay bir turnuva' projesi kapsamında gerçekleştirilecek ilk 3 turnuva belli oldu. Bu kapsamda eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilecek turnuvaların tarihleri belirlendi.



İlk olarak 24 Eylül'de 10 yaş altı takımlarının katılımıyla Semih Şentürk Turnuvası yapılacak. Kavacıkspor, Ihlamurkuyu Birlikspor ve Çamlıcaspor gibi kulüplerin katılım sağlayacağı turnuvada, toplam 16 takım mücadele edecek.



Cumhuriyetin 99. yılına ithafen ise 29 Ekim'de Cumhuriyet Turnuvası düzenlenecek. Söz konusu turnuva da amatör kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Cumhuriyet Turnuvası'nın kazananın da katılım hakkı elde edeceği Can Bartu Turnuvası ise 16 Kasım'da profesyonel kulüplerin katılımıyla oynanacak. Cumhuriyet ve Can Bartu turnuvalarında 11 yaş altı takımları yer alacak.



Fenerbahçe Kulübü Fikirtepe Tesisleri'nde gerçekleştirilecek turnuvalara katılacak takımların büyük bir kısmı kesinleşirken, turnuva tarihleri yaklaştıkça Fenerbahçe Akademi tarafından resmi duyurular yapılacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ