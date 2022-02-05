Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a transfer

Fenerbahçe, genç futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Ümraniyespor'a transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a transfer
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05 Şubat 2022 14:22
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor'a transfer olmuştur."

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