Fenerbahçe'den Tisserand kararı!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Marcel Tisserand için kararını yakın zamanda verecek.Gustavo Henrique ve Luan Peres transferlerinin ardından Marcel Tisserand'ın ayrılık ihtimali yükselmişti. Ancak özellikle Henrique'nin kötü başlangıç yapması sonrası Kongolu oyuncunun geleceği konusunda acele karar verilmemesi kararlaştırıldı.29 yaşındaki stoper için İtalya'dan Udinese ve Almanya'dan Bochum'un yüksek ilgisi var. Sarı-Lacivertliler, bir kaç maç daha Henrique'nin performansına baktıktan sonra Tisserand'a gelen tekliflere yanıt verecek.