Fenerbahçe'den Muriel hamlesi!

Fenerbahçe, daha önce de gündeme Luis Muriel için yeniden girişimde bulundu. Kolombiyalı futbolcu ise kendisiyle ilgilenen bir başka kulüp Roma'nın kararını bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Muriel hamlesi!
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08 Ağustos 2023 22:42
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 22:44
Fenerbahçe'den Atalanta forması giyen Luis Muriel'in transferi için yeni bir hamle geldi.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre, Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Luis Muriel için geçtiğimiz hafta tekrar girişimde bulundu.

ROMA'YI BEKLİYOR

Atalanta forması giyen Luis Muriel'in ise Roma'yı beklediği belirtildi. Kolombiyalı golcünün, Roma'nın kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından hareket edeceği kaydedildi.

2019 yılından bu yana Atalanta forması giyen 32 yaşındaki santrforun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



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