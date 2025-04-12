Fenerbahçe'den 100 milyon euroluk transfer operasyonu!

Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladığı ve teknik direktör Jose Mourinho'ya çok özel bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ileri sürüldü.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kaleden savunmaya, orta sahadan forvete çok ciddi değişiklikler yapıp, kadroyu dünya yıldızlarıyla donatmakta kararlı olan başkan Ali Koç Avrupa'da da ses getirecek bir takım oluşturmak istiyor.



Fenerbahçe'nin bu transferleri gerçekleştirebilmek için elindeki en büyük kaynak ise kadrodaki mevcut yıldızlar. Transfer yatırımının ana kaynağını oluşturacak bonservis gelirleri için sarı lacivertlilerin eli güçlü.



100 MİLYON EURO GELİR



Dominik Livakovic, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde ve Youssef En-Nesyri gibi isimlerin satışından 100 milyon Euro'nun üzerinde gelir hedefleyen yönetim ayrıca, Edin Dzeko ve Dusan Tadic başta olmak üzere maliyeti yüksek oyuncularla da yolları ayıracak.



Transfer başından sonuna kadar teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre yapılacak.



