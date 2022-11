Fenerbahçe'nin altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Özgür Özaktaç, ülkenin çocuklarının elinden tutmayı görev edindiklerini söyledi.



Özaktaç, Fenerbahçe Futbol Akademi'nin "Her ay bir turnuva" projesi kapsamında AA muhabirine açıklamada bulundu.



Söz konusu projeyle ortaya önemli bir vizyon koyduklarını dile getiren Özaktaç, "Bu projedeki temel amacımız 10-11-12 yaşlarındaki çocuklarımıza maç tecrübesi kazandırabilmek, onların gelişimini pratik imkanı vererek desteklemek ve kendilerini gösterme fırsatı verebilmek. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak ülkemizin çocuklarının elinden tutma görevimiz olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Şu ana kadar Semih Şentürk Kupası ve Cumhuriyet Kupası'nı düzenlediklerini hatırlatan Fenerbahçeli yönetici, "Şimdiye kadar iki turnuvamızı gerçekleştirdik. 10 yaş altı ve 11 yaş altı seviyesindeki bu turnuvalar, amatör kulüplerin katılımıyla düzenlendi. Can Bartu Turnuvası ise uluslararası ve ulusal profesyonel kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek, Fenerbahçe Futbol Akademi olarak 11 yaş altı takımımızla biz de yer alacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Can Bartu Turnuvası'nda yurt dışından Atletico Madrid, Villareal, Inter, Juventus, Neftçi Bakü ve CSKA Sofia gibi takımların yer alacağını anlatan Özaktaç, söz konusu kulüplerle altyapılara ilişkin yapılacak fikir alışverişlerine şöyle değindi:



"Özellikle İspanyol ve İtalyan misafirlerimiz, altyapı konusunda gelenek sahibi, başarılı uygulamaları olan ve bulundukları liglere ve dünya futboluna da futbolcu yetiştiren kulüpler. Bu gibi turnuvalar vesilesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki futbol akademileriyle bir araya gelerek ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulacağımıza, kalıcı bağlar kuracağımıza inanıyoruz. Turnuva günü de sahadaki futbolun yanı sıra saha kenarında, turnuva alanında da geliştirici, öğretici ve paylaşımcı bir futbol ortamı olacağını düşünüyorum."



- "Futbol kampüsünde ilham ve etkileşim çok önemli"



Özgür Özaktaç, başkan Ali Koç'un en büyük hayali olan altyapı ile A takımı birleştirecek tesis hazırlığını anlattı.



Sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği son divan kurulu toplantısında tesisin tanıtımının yapıldığını aktaran Özaktaç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başkanımızın da daha önce ifade ettiği gibi kendisinin en büyük hayali olarak nitelendirebileceğimiz bir projeden söz ediyoruz. Son yüksek divan kurulu toplantımızda projenin animasyonunu kamuoyuyla paylaştık. Dünyadaki önde gelen tüm akademilere baktığımızda, A takımdan en alt yaş grubuna kadar tüm takımların bir arada olduğu, aynı havayı soluduğu bir futbol kampüsü yapısını görüyoruz. İlham ve etkileşim bu işte çok önemli. Bu projeyle birlikte futbol şubemizde bu ortamı oluşturmayı hedefliyoruz."



Söz konusu projenin çocuklar üzerinde olumlu etki edeceğinin altını çizen sarı-lacivertli yönetici, "İzlemek, dokunabilmek, idman öncesi ya da sonrası sohbet edebilmek, iki adım ötede olabilmek çok değerli. A takımın idman yaptığı sahaya çıkabilme hedefini çocuklarımız daha somut bir şekilde hayal edebilecekler." diye konuştu.



Özgür Özaktaç, altyapının bir sabır işi olduğunu hatırlatarak, "Alınacak günlük skorlardan ziyade oyuncuların bireysel ve takım oyunu içerisindeki gelişimi önceliktir. Günümüzdeki futbol piyasası şartlarını düşündüğümüzde akademiler Türk kulüplerinin yegane çaresidir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Altyapıdan A takıma yükselen ve burada gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na seçilen Arda Güler'in çok özel bir yetenek olduğunu ifade eden Özaktaç, şunları kaydetti:



"Arda çok özel bir yetenek ancak yeteneğinin yanında çalışma azmi, zihin yapısı, karakteriyle akademimizi yansıtan, temsil eden bir rol model ve akademimizin gururu oldu. Bugün Arda ile Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Kocatürk gibi isimler de A takımımızın kadrosunda zaman zaman yer buluyor. Alt yaş gruplarında da yetenekli, gelecek vadeden oyuncularımız var. Akademi olarak da onların gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir yol açıldı. Oyuncular artık geleceğe daha umutla bakıyor.

Geleceklerine dair her şeyi, onların ne kadar çalışıp, kendilerini ne kadar geliştirdiği belirleyecek."



Turnuvalar konusunda diğer Türk kulüplerinden çok önemli geri dönüşler aldıklarını da vurgulan Özaktaç, "Birçok kulüp düzenleyeceğimiz turnuvalarda yer almak istediğini söyleyerek bize ulaşıyor. Bu zamana kadar katılan kulüplerimizin yetkilileri de hem birebirde hem de çeşitli mecralarda bu tarz turnuvaların Türk futbol altyapısına büyük katkı sağladığını ve çocuklara fırsat verdiğini dile getiriyor. Bu tip geri dönüşler tabii ki bizim motivasyonumuzu da oldukça artırıyor." diyerek sözlerini tamamladı.









