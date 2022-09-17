JESUS, 29 İSME ŞANS VERDİ

KULÜBEDEKİ KENETLENME

ALANYA'YA ROTASYON

Türkiye'de çok eleştirilen rotasyon anlayışı, Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde başarıya dönüştü. Sarı-lacivertlilerde kim oynarsa oynasın, form düşüklüğü yaşanmıyor. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında 7 farklı oyuncunun kullanılması planlanıyor.Fenerbahçe ile ilk resmi maçına çıktığından bu yana 29 farklı futbolcuya görev verdi. Avrupa'da ve Süper Lig'de oyuncularının yıpranmasını engelledi. Giren-çıkan sürekli değişti ancak bir şey aynı kaldı: Fenerbahçe'nin futbol kalitesi… Jorge Jesus, Türkiye'de hep tartışma konusu olan, sık sık eleştirilen rotasyon anlayışını başarıya çevirdi. Jesus, neredeyse her maç farklı 11'ler kullandı. Buna karşın sarı-lacivertliler, ne fizik açıdan ne de konsantrasyon açısından zorluk yaşadı.Son Rennes sınavında yaptığı değişikliklerle skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde başrolü oynayan Jorge Jesus, futbolcuların oyuna olan iştahını korumasını sağlıyor. Hem kulübede hem de Samandıra'da forma adaleti anlayışı artık kanıksandı. Portekizli hoca, yedek kulübesinin geniş olmasından da çok memnun. Bu sayede başarılı rotasyon yapabildiğine inanıyor. Oyuncuları da güçlü iletişim becerisiyle motive tutmayı başarıyor. Gollerden sonra kulübedeki kenetlenme bunu açık şekilde gösteriyor.Fenerbahçe, Alanyaspor maçına da rotasyon ile çıkacak. Peres'in sakatlığı nedeniyle Jesus'un dörtlü savunmalı dizilişe dönme ihtimali bulunuyor. Serdar Aziz, Arao, Crespo, Ferdi, Alioski, Rossi ve Valencia'nın ilk 11'e dönmeleri bekleniyor.