Fenerbahçe'de Becao, formanın peşinde düştü!

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rodrigo Becao, yeniden takıma katkı verebilecek seviyeye geldi.
Samandıra'da kendisi için özel ve titiz bir çalışma programı hazırlanan deneyimli stoper, istenilen fiziksel kuvvete ulaşarak kondisyon seviyesini belirgin biçimde yükseltti.
ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco için önemli bir alternatif olarak görülen Becao'nun, Milan Skriniar'ın partneri olmak için elinden geleni yaptığı öğrenildi.
2028'E KADAR KONTRATI VAR
29 yaşındaki oyuncu bu sezon hiç süre alamazken Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.
