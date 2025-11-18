17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Fenerbahçe'de Becao, formanın peşinde düştü!

Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, özel çalışmayla yeniden fiziksel olarak hazır hale gelirken Domenico Tedesco'nun defans rotasyonunda Skriniar'ın partneri olma hedefiyle takıma katkı vermeye hazırlanıyor.

calendar 18 Kasım 2025 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rodrigo Becao, yeniden takıma katkı verebilecek seviyeye geldi.

Samandıra'da kendisi için özel ve titiz bir çalışma programı hazırlanan deneyimli stoper, istenilen fiziksel kuvvete ulaşarak kondisyon seviyesini belirgin biçimde yükseltti.

ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco için önemli bir alternatif olarak görülen Becao'nun, Milan Skriniar'ın partneri olmak için elinden geleni yaptığı öğrenildi.

2028'E KADAR KONTRATI VAR

29 yaşındaki oyuncu bu sezon hiç süre alamazken Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
