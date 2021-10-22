Fenerbahçe'de alkışlar Ferdi Kadıoğlu'na!

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Antwerp maçında performansıyla alkış aldı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de alkışlar Ferdi Kadıoğlu'na!
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22 Ekim 2021 13:49
Fenerbahçe'de Antwerp maçında sahanın en etkili isimlerinden biri Ferdi Kadıoğlu oldu.

Sahada kaldığı süre boyunca hem savunmada kaptığı toplarla öne çıkan hem de hücuma katkı sunmaya çalışan genç futbolcu, 67. dakikada yerini Nazım'a bıraktı.

Kadıoğlu, değişiklik sırasında sarı - lacivertli taraftarlar tarafından alkışlandı.


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