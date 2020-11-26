Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde akıl oyunları!

Zirve yarışında büyük önem taşıyan derbiye hem Kanarya hem de Kartal zafer parolası ile hazırlanıyor. İki takım da dev maça 3 gün kala imha planını belirledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rıdvan ve Larin'in oynadığı kanadı gözüne kestirdi. Başarılı hoca rakibini Gökhan ve Pelkas'ın organizasyonları ile vurmayı hedefliyor.



SON BÖLÜME KADAR KONTROL

Bulut, Beşiktaş'ın son yarım saatte oyundan düşmesi ve kulübe avantajını da göz önüne alıp kontrollü bir futbol üzerinde duruyor. Hedef, maçı en kötü ihtimal 50-60 dakika geri düşmeden sürdürüp son bölümde işi bitirmek.



HAZIRLIKSIZ YAKALAYACAKLAR

Beşiktaş cephesinde ise 2 ana konu üzerinde duruluyor. Sergen Yalçın ilk olarak futbolcularına 3. bölgede pres emri verdi. Tecrübeli hoca, kapılacak toplarla Fenerbahçe'yi hücuma çıkarken hazırlıksız yakalamayı düşünüyor.



DURAN TOPLAR ANAHTAR NOKTA

Yalçın duran toplara da büyük önem veriyor. Başarılı hoca, rakibin büyük silahı olan korner ve serbest vuruşlara özel önlem alacak. Yalçın ayrıca hava topu üstünlüğünü kullanarak duran toptan gol bulmayı da hedefliyor.



