Fenerbahçe Beko'dan forvet transferi

Başantrenörlüğe Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe'de ilk transfer geldi.

Fenerbahçe Beko'dan forvet transferi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2020 23:21
Fenerbahçe Beko, Sassari'den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
NBA'de draft edilemeyen Pierre, 2017 yılından bu yana Sassari formasıyla mücadele ediyordu.

Geçtiğimiz sezon FIBA EuroCup şampiyınu olan 26 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 12.6 sayı ve 8.4 ribaunt istatistikleri yakaladı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için