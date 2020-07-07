Fenerbahçe Beko'dan forvet transferi

Fenerbahçe Beko, Sassari'den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.

NBA'de draft edilemeyen Pierre, 2017 yılından bu yana Sassari formasıyla mücadele ediyordu.



Geçtiğimiz sezon FIBA EuroCup şampiyınu olan 26 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 12.6 sayı ve 8.4 ribaunt istatistikleri yakaladı.







