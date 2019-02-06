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Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi kadrosuna Bosna Hersekli basketbolcu Tarık Biberovic'i ekledi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi
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06 Şubat 2019 18:30
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos müsabakasından itibaren THY Avrupa Ligi maç kadrolarında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko'nun 2017 Aralık'ta 5 yıllık sözleşme imzaladığı 2001 doğumlu oyuncu 2 ve 3 numaralarda forma giyebiliyor.

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