Fenerbahçe Beko, son 7 maçında 6. kez kaybetti

THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk etti. Konuk ekip maçı 79-71 kazandı.



Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte EuroLeague'de 14. maçında 9. mağlubiyetini aldı. Milano ise 13. maçında 8. galibiyetini aldı.



Sarı-Lacivertliler bu sezon Avrupa'daki son 7 maçının 6'sını kaybetti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu



Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)



Fenerbahçe Beko: De Colo 12, Pierre 14, Barthel 13, Ahmet Düverioğlu 6, Ulanovas 3, Westermann 10, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 4, Hamilton 3, Biberovic, Eddie, Ali Muhammed



AX Armani Exchange Milan: Punter 13, Leday 15, Micov 7, Tarczewski 5, Delaney 7, Datome 10, Shields 10, Hines 6, Rodriguez 4, Brooks 2, Moraschini



1. Periyot: 25-26



Devre: 35-44



3. Periyot: 48-68



Beş faulle çıkan: 37.44 Hamilton (Fenerbahçe Beko)



