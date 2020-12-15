Fenerbahçe Beko, son 7 maçında 6. kez kaybetti

THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko ile AX Armani Exchange Milan karşılaştı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Beko, son 7 maçında 6. kez kaybetti
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15 Aralık 2020 22:33
THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk etti. Konuk ekip maçı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte EuroLeague'de 14. maçında 9. mağlubiyetini aldı. Milano ise 13. maçında 8. galibiyetini aldı.

Sarı-Lacivertliler bu sezon Avrupa'daki son 7 maçının 6'sını kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: De Colo 12, Pierre 14, Barthel 13, Ahmet Düverioğlu 6, Ulanovas 3, Westermann 10, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 4, Hamilton 3, Biberovic, Eddie, Ali Muhammed

AX Armani Exchange Milan: Punter 13, Leday 15, Micov 7, Tarczewski 5, Delaney 7, Datome 10, Shields 10, Hines 6, Rodriguez 4, Brooks 2, Moraschini

1. Periyot: 25-26

Devre: 35-44

3. Periyot: 48-68

Beş faulle çıkan: 37.44 Hamilton (Fenerbahçe Beko)



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