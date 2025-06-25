Fenerbahçe Beko'dan tarihi üçleme!

Fenerbahçe Beko, Türk basketbol tarihine geçti! Sarı-lacivertliler; Türkiye Kupası, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague şampiyonluklarını aynı sezonda kazanarak üçleme yaptı.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Bu başarıyla birlikte Fenerbahçe Beko, Türkiye'de bunu başaran ilk takım olurken, 2015'te Real Madrid'den sonra Avrupa'da üçleme yapan ilk ekip olmayı da başardı. Real Madrid'in 9 yıl önce ulaştığı bu özel başarıyı tekrar eden sarı-lacivertliler, Avrupa basketboluna adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.
Başantrenör Šarūnas Jasikevičius önderliğinde sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, EuroLeague'de Final Four'a kalmayı başardıktan sonra Türkiye'de de ipi göğüsledi. Ligde ve kupada mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, sezonu üç kupayla kapattı.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Bu başarıyla birlikte Fenerbahçe Beko, Türkiye'de bunu başaran ilk takım olurken, 2015'te Real Madrid'den sonra Avrupa'da üçleme yapan ilk ekip olmayı da başardı. Real Madrid'in 9 yıl önce ulaştığı bu özel başarıyı tekrar eden sarı-lacivertliler, Avrupa basketboluna adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.
Başantrenör Šarūnas Jasikevičius önderliğinde sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, EuroLeague'de Final Four'a kalmayı başardıktan sonra Türkiye'de de ipi göğüsledi. Ligde ve kupada mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, sezonu üç kupayla kapattı.
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