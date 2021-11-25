Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Euroleague'de karşı karşıya

THY Euroleague 12. hafta maçında iki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.



Ülker Sports ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20:45'te başlayacak ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe Beko'da, Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçları için kadroya çağırılan Metecan Birsen ve Şehmus Hazer bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Danilo Barthel dizindeki sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer allamıyor. Baldır sakatlığı yaşayan ve tedavisi süren Dyshawn Pierre'nin durumuna ise maç gününde karar verilecek.



Anadolu Efes'te ameliyat olan Doğuş Balbay maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Milli takıma çağırılan Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin, Erten Gazi maçta yer alamayacak.



Temsilcilerimizin Avrupa'da karşılıklı oynadığı maçlar



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında bugüne kadar 18 kez karşılaşırken, Anadolu Efes altı galibiyet ve Fenerbahçe Beko ise 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet alırken THY Euroleague'de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada Fenerbahçe Beko 11 galibiyet, Anadolu Efes ise beş galibiyet elde etti.



Euroleague'deki durumları



Turkish Airlines Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda 98-77 mağlup etmiş, Fenerbahçe Beko ise Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına deplasmanda 86-75 yenilmişti. Euroleague'de 11. haftanın ardından Anadolu Efes 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 10., Fenerbahçe Beko ise 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.



ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 90-68'lik skorla mağlup etmişti.





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