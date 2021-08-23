Fenerbahçe - Antalyaspor maçında kader anı: Penaltı mı?

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında Enner Valencia'nın golü öncesinde Antalyaspor cephesi "penaltı" itirazında bulundu.90+1. dakikada sol çaprazda topla buluşan Wright'ın şutunda kaleci Altay topu çeldi. Seken topu Naldo tamamlamak istedi. Top Szalai'den döndü. Antalyasporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ve dönen topta gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia ağları sarstı. Yapılan VAR incelemesinin ardından da Antalyaspor'un beklediği penaltı kararı çıkmadı.Maç sonunda da Akdeniz ekibinin tepki gösterdiği pozisyonla ilgili yorumcular değerlendirmelerde bulundu ve pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş birliğine varıldı.Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon penaltı değil. Bunu neden o kadar uzun izlediler anlamadım. Eli zaten kaçırmaya çalışmış, oraya gelen topta penaltı olur mu? Nereye kaçıracak o eli?Bu pozisyon oldu, döndü, gol oldu. Antalyalı oyuncular bıraktılar. İtirazlar oldu. Hakem 1 dakika dedi. Konuşuyorum dedi. TV, bu pozisyonu gösteriyor. Szalai'yi gösteriyor, vurdu mu, vurmadı. Szalai açıyor elini vuruyor, bu görüntülere göre bence penaltı. Hakemler 3-4 dakika konuşuyorlar. Antalya kulübesinde bir ekran var, Ersun Yanal dahil ekranda izliyorlar. Ancak, bu pozisyon izleniyor. Sonuçta bir pozisyon ortaya çıkıyor. Fenerbahçe defansından top uzaklaştığında, tekrar top döndüğünde topla oynayan Antalyalı oyuncu ofsaytta. Bunu göstermiyorlar. Anlatıyorlar Fırat'la ama ofsayt çizgisi çekilmedi. Ben görmedim. Ekrana gelmesi gerekiyor. Bu tarz bir yayın yaparsanız cinayet işlersiniz. En son Antalyalı futbolculara top geldi, kaleci topun bastı. Fenerlilere basmayın bekleyin dediler. Hakem de bekledi, bekledi, bitirdi maçı. Yahu kardeşim çekin şu ofsayt çizgisini. Herkes penaltı diye ısrar ediyor, ekrana penaltı pozisyonu geliyor. Penaltı pozisyonu penaltı net. Ofsayta bakıyorlarsa da ofsaytı çekin. Ofsaytı çekince penaltıyı tartışmayacağız. Bana göre penaltı. Kolunu açıyor oynuyor ve kolunu kapatıyor.Buna net penaltı diyenlere ben bir şey diyemiyorum. Ben farklı bir pozisyon izliyorum herhalde. Beklenmeyen top, yakın mesafe, kollar doğal. Ne var bunda ya? Buna nasıl 'penaltı' derler ya?1- El mi topa gidiyor, top mu ele geliyor? Top ele geliyor... 2- Szalai, vücudunu doğal olmayan bir şekilde büyütüp genişletiyor mu? Bunlara baktığımda doğal bir temas görüyorum. 'Devam' kararı doğru.Oyuncu bir hamle yaparken, o hamlesinin doğal hali midir bu kol? Bu doğal bir hal. Bu tamamen doğal bir konum. Bu bir çarpma. Asla penaltı değil. Kural kitabında da yeni ifade var. Penaltı değil.Top eline çarpsa bile penaltı değil. El doğal konumunda çünkü. Kaldı ki top Attila'nın eline bile çarpmıyor. Attila elini arkaya atarken omuz başına çarpıyor.Oyna devam. Kolu kapalı. Koluna da gelmiyor, omzuna geliyor.Daha önce ofsayt var bir kere. Pozisyonu değerlendirmeden önce ofsayt.