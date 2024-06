Fenerbahçe, ABD'de en büyük ekranda

Washington Fenerbahçe liler Derneği, başkanlığa yeniden seçilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini tebrik ederek, New York Times Square'daki Nasdaq ekranlarında görkemli bir kutlama gerçekleştirdi.ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Washington DC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe'de göreve başlayan yeni teknik direktör Jose Mourinho'ya da başarı dileklerinde bulundu.Washington Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ekranı olan New York Times Square Nasdaq ekranında 'Yeni sezonda başarılar, şampiyon Fenerbahçe' mesajını yayınladık" dedi. Bu mesaj, tüm gün boyunca on binlerce ABD'li tarafından görüldü ve büyük ilgi topladı.Böylelikle Fenerbahçe'nin uluslararası arenadaki popülaritesi ve taraftarlarının coşkusunu bir kez daha gözler önüne serildi. Washington Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu'nun bu anlamlı kutlaması, kulübün yeni sezon öncesi moral bulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.Mesajda şu ifadelere yer verildi:"Washington Fenerbahçeliler Derneği'nden Kadıköy'e!Yeniden seçilen başkanımıza, yönetim kurulumuza ve korkusuz takımlarımıza:Büyük hayaller kurun. Cesurca oynayın, büyüklüğünüzü kanıtlayın. Sonsuza kadar Fenerbahçe."