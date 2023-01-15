FB Gaziantep maçı canlı link, Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı yayın

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar görev yapacak.



