Fatih Terim'den oyuncularına: 'Kaybetme lüksünüz yok!'

Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımıyla bir toplantı yaptı.



Zorlu maç öncesi içinde bulundukları durumu anlatan Terim, "İyi başladık ama son haftalarda düşüşteyiz. Buradan hep birlikte çıkacağız. Büyük takımlar üst üste bu kadar puan kaybetmez. O yüzden bu maçta kaybetme lüksünüz yok." ifadeleriyle Erzurum maçında mutlak galibiyet beklediğini oyuncularına aktardı.



Sarı - kırmızılılar, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.



