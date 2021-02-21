Fatih Terim'den Emre Kılınç'a özel tebrik

Lig ve kupada yenildiği Alanyaspor'u iyi analiz ederek maça başlayan Galatasaray ilk 20 dakikada önemli pozisyonlar buldu. Presle kaptığı topu hızlıca sürüp köşeyi gören Mohamed direğe takılırken, ilerleyen bölümde Mısırlı forvetin asistini Onyekuru gole çeviremedi.



Salih Uçan'ın direkten geri gelen şutunun hemen ardından rakibini merkezden delen Galatasaray'da Emre Kılınç soluyla rakibi Tayfur'un topuğundan dönen topu sağıyla tamamladı. 1-0 öne geçen Aslan'da Onyekuru'nun net penaltısı verilmedi, Babacar-Luyindama pozisyonuna çıkan sarı kart da tartışmaya açıktı.

İkinci yarı topu Alanyaspor'a bırakan Galatasaray yarı sahasına çekildi. Birçok duran top kazanan Akdeniz ekibi, oyunun net hakimi olsa da Muslera'yı geçemedi. Caulker ve Babacar'ın altıpastan kafalarında doğru yer tutan Muslera, Galatasaray'ın ligdeki galibiyet serisini 7'ye çıkarmasını sağladı.



EMRE KILINÇ' ÖZEL TEBRİK

Aslan'ı Alanya'da zafere taşıyan Emre Kılınç, defanstan dönen ilk şutunu tamamlayıp ağları sarstı. Bu sezon Süper Lig'de attığı dört golü de maçların ilk yarısında bulan 26 yaşındaki oyuncuyu hocası da soyunma odasında tebrik etti.



DÜNYADAN MARS'A ASİST!

Galatasaray'ın Emre Kılınç ile ilk yarıda bulduğu golde Yedlin'in muhteşem pası alkış aldı. Çaprazdan yaklaşık 50 metrelik bir pas çıkaran Amerikalı oyuncu için sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yedlin dünyadan Mars'a asist yaptı. O nasıl bir pastı, Yedlin sahayı yaktı" yorumları yaptılar.



