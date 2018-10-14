Fatih Terim'den deplasman fobisine çözüm!

Geçen sezondan bu yanatartışmasız dış sahada maçların çoğunda farklı bir hüviyete de bürünüyor. Geçen yıl dış sahadaki kayıplar neredeyse şampiyonluğun kaçmasına neden olacaktı.Bu sezon da Antalya maçına kadar üst üste ligdeki iki deplasman yenilgisi ve Porto karşısında alınan mağlubiyet sonrası yeniden 'eyvah' sesleri yükseldi. Antalya'da Donk-Maicon ikilisinden forvet yaratıp 3 puana Hollandalı oyuncunun golü ile ulaşan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin işi şansa bırakmak gibi bir düşüncesi yok.Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları bu sezon dış sahadaki tüm maçları milli maçlar için verilen arada bir kez daha izledi... Daha önce yapılan analizler ve taktik raporlar ışığında yeniden yapılan inceleme sonrasında yeni bir taktik anlayış da ortaya çıktı.Deneyimli teknik adam, kurmayları ile yaptığı görüşmeler sonrasında deplasman maçlarında vites yükseltme kararı aldı. Bundan sonra özellikle Süper Lig'deki maçlarda hücum ağırlıklı bir oyun ile başlama kararı alan deneyimli teknik adam, özellikle de ilk 15 dakikaya dikkat çekti. Maçın ilk yarım saatlik diliminde gelen goller sonrasında deplasmanda maçların daha kolay kazanıldığına inanan Terim, bundan sonra özellikle ilk 15 dakikası daha baskılı olmak üzere sahaya adımını atacak.Sarı-kırmızılılarda milli ara sonrasındaki Bursa maçı ile başlayacak zorlu periyotta Schalke, Yeni Malatya, Beşiktaş gibi kritik deplasman maçları bulunuyor. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçların hem lig hem de Avrupa'da kaderi belirleyeceğini bilen Terim, oyun planını da milli takımlarından oyuncularının dönmesi ile birlikte güncelleyecek.