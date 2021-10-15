Fatih Terim, Kaan Ayhan için devreye girdi

Beşiktaş ve Galatasaray, İtalyan kulübü Sassuolo'dan ayrılık kararı alan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'İstiyoruz' ifadesini kullandığı Kaan Ayhan için Cim Bom'dan flaş bir hamle geldi. Fatih Terim, bizzat milli futbolcu için devreye girdi.



Galatasaray bu hamle ile transferde Beşiktaş'ın bir adım önüne geçti.



Şimdi gözler Siyah beyazlıların yapacağı yeni hamleye çevrildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sassuolo ve Kaan Ayhan'ın menajeriyle masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.





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