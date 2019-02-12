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Fatih Terim deplasmanlar için sıkıntıyı buldu

Evinde müthiş bir form yakalayan ve son 3 maçı 13 gol atarak kazanan Aslan gözünü deplasmanlara dikti...Terim aynı dinamik ve hırslı futbolun dış sahada da sergilenmesi için analiz ekibiyle birlikte mesai yapıyor..

Kaynak: Takvim
Fatih Terim deplasmanlar için sıkıntıyı buldu
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12 Şubat 2019 09:31
Trabzon'u 3-1 yenerek lider Başakşehir'le farkı 6 puana indiren Galatasaray gözünü zirveye dikti... Teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için iç sahada yakalanan müthiş grafiğin deplasmanlara da yansımasının şart olduğunu düşünüyor. Cimbom evindeki son 3 maçta Sivas, A.Gücü ve Trabzon'u tam 13 gol atarak devirdi..

SORUN 'ENERJİ' KAYNAKLI!
Terim aynı dinamik ve hırslı futbolun, iki sezondur büyük sıkıntı yaşanan deplasmanlarda da sergilenmesi için analiz ekibiye beraber mesai yapıyor. Tecrübeli hoca sıkıntının 'enerji'de olduğunu düşünüyor.

DAHA İYİ MOTİVASYON
Bu konuyla ilgili çalışmalar yapan Fatih Terim futbolcularını deplasmanlara daha iyi motive etmenin yollarını arıyor. Terim'in soruna çözüm bulup bulmayacağı merak konusu.

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