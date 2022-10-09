Fabio Borini: 'Ruhumuzu kattık ama olmadı'

Karagümrük'te Fabio Borini, Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Borini yaptığı açıklamada, "Güzel bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ruhumuzu da kattık ama yetmedi." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Ruhumuzu katarak, daha iyi oynayarak bundan sonraki maçlarda 3 puan almamız lazım." ifadelerini kullandı.





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