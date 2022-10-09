Fabio Borini: "Ruhumuzu kattık ama olmadı"

Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Fabio Borini, Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fabio Borini: 'Ruhumuzu kattık ama olmadı'
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09 Ekim 2022 22:18
Karagümrük'te Fabio Borini, Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Borini yaptığı açıklamada, "Güzel bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ruhumuzu da kattık ama yetmedi." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Ruhumuzu katarak, daha iyi oynayarak bundan sonraki maçlarda 3 puan almamız lazım." ifadelerini kullandı.

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