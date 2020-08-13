F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez koronavirüsü yendi.

Haber; AA
F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı
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13 Ağustos 2020 14:05
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.

30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı. 



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