Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemlerin performansı, VAR uygulaması hakkkında açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a konuşan Yusuf Namoğlu, "Pandemi sürecinde kendi işlerimle ilgileniyorum. Ve bir de kitap çalışması yapıyorum. Üç konuda hazırlığım var. Bu konular; spor, siyaset ve belediyecilikle ilgili.. Kitabımda bu üç konuyu işleyeceğim. Tüm yaşadıklarımı, bilenmeyen şeyleri kitabımda açıklayacağım. MHK dönemim de ve siyaset dönemim de yaşadıklarımı anlatacağım." ifadelerini kullandı.



'VAR hakemi kanıt varsa orta hakemi çağırmalı'



VAR uygulamasından da söz eden Namoğlu, "Her yeni uygulama zamanla oturuyor. Türkiye'de de VAR uygulaması bu şekilde ilerliyor. VAR uygulamasının dünyada adalete yüzde yüz katkı sağlayacağına inanıyorum. Fakat hakemler bunu yüzde yüz yansıtamıyor. Bunu ülkemizde de dünyada da görüyoruz. VAR hakemi bir kanıt varsa pozisyonlarda orta hakemi çağırmalı, pozisyonu izletmeli ve görüşünü söylemelidir. Bu uygulandığı sürece sahadaki hatalı kararlar azaltacaktır. Fakat VAR'a öyle arkadaşlar oturtuluyor ki 'Sen bir şeye karışma' deniyor. Bu böyle olmamalı. VAR pozisyonlara müdahale etmeli ve görüşünü ifade edebilmeli." açıklamasında bulundu.



