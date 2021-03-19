Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'a güven veriyor

Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun payı büyük oldu



Ersin, yaptığı kritik kurtarışlarla birçok maçta takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı. 20 yaşındaki file bekçisi, görev yaptığı 23 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. Ersin, oynadığı maç sayısına oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda.



Genç kaleci, toplamda 20 gol yedi. Başarılı file bekçisi %67'lik kurtarış yüzdesine sahipken, bu oran ceza sahası içi şutlarda yüzde 54, ceza sahası dışı şutlarda ise yüzde 91.



LYON DEVREDE



Ersin Destanoğlu pazar günü yakından takip edilecek. Fransa Ligi'nin önemli kulüplerinden Lyon'un scoutlarının Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.



Sezon başından beri 20 yaşındaki kaleciyi takibe alan Lyon'da scoutların yönetime yeni bir rapor daha sunacağı öğrenildi. Fransız ekibinin başarılı kaleciyi sezon sonunda renklerine bağlamakta kararlı olduğu biliniyor. Lyon'un sezon biter bitmez Siyah- Beyazlı yönetimin kapısını çalacağı ve geri çevrilmeyecek bir teklif yapacağı iddia edildi.



