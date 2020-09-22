Erol Bulut'a sitem: 'Tolga'nın dokunulmazlığı mı var?'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Tolga Ciğerci'ye ilk 11'de görev verince eleştirilerin hedefine yerleşti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, "Bu Tolga Ciğerci'nin olayı nedir? Bu kadar dokunulmazlığı neden var anlamıyorum. Teknik adamlar değişse de formayı hep o giyiyor. Sanırım sahadaki katkısını bir tek biz göremiyoruz. Hocam Tolga'yı çok seviyorsan onu tek 6 numara oynat. Gustavo yedek kalsın" yorumları yaptı. Bu arada Tolga 68'de yerini Mert Hakan'a bıraktı.



HERKES VAR FORVET YOK!



13 ismi renklerine katıp transfer şampiyonu olan Fenerbahçe yönetiminin, her mevkiye adam alıp Vedat'ın yerine forvet almaması da dün eleştirileri beraberinde getirdi. Taraftarlar "2 aydır neden bir golcü alınmadı" yorumu yaptı.



