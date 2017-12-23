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Ernesto Valverde: "Hiçbir şey belli değil"

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Real Madrid'e 3-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Kaynak: AA
Ernesto Valverde: 'Hiçbir şey belli değil'
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23 Aralık 2017 23:35
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, 3-0'lık Real Madrid galibiyetini, "Lig hala devam ediyor. Ancak rakiplerimiz karşısında önemli bir üstünlüğümüz var. Hala hiçbir şey belli değil. Sezonun ilk yarısı bile daha bitmedi. Puan kazamaya devam etmeliyiz." sözleriyle yorumladı.

Rakiplerinin ilk yarıda orta sahada adam adama bir oyun sergilediğine dikkati çeken Valverde, "Bu yüzden istediğimiz gibi oynayamadık. Ancak ikinci yarıda oyunumuzu geliştirdik." dedi.

Barcelona'nın kaptanı Andres Iniesta da ilk yarıda elde ettikleri başarının kendilerini mutlu ettiğini, Real Madrid karşısında 14 puanlık farkın avantaj olduğunu söyledi.

 

 

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