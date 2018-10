Eric Ayuk: 'Eto'o gibi olmak isterim'

Afrika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Osmanlıspor'un Kamerunlu oyuncusu Eric Ayuk, "Takımım için sahada her şeyimi vermeyi seven bir oyuncuyum." dedi.Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union'dan Osmanlıspor'a gelen Ayuk, Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Hızıyla geniş alanda etkili bir performans ortaya koyan ve oyun stiliyle Aminu Umar'ı andıran 21 yaşındaki kanat oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afrika Kupası'nda iki kez 20 yaş altında turnuvanın futbolcusu seçildim. 23 Yaş Altı Kamerun Milli Takımı'na davet edildim. A takım hocaları da beni izliyor. Hedefim, A takımda milli formayı giymek." ifadelerini kullandı.Ayuk, mücadeleci bir yapısının bulunduğunu vurgulayarak, "Takımım için sahada her şeyimi vermeyi seven bir oyuncuyum. Takım arkadaşlarımın da savaştığını gördükçe onlardan bir adım daha fazlasını yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Ayuk, önceliğinin Osmanlıspor'a katkı sağlamak olduğunu aktararak, "Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynamayı hayal ediyorum. Ancak ilk önce buraya konsantre olmalıyım. Burada yapmak istediğimi yaptıktan sonra bunu konuşabiliriz." şeklinde görüş belirtti.Ayuk, Türkiye'de de uzun süre oynayan dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o'yu örnek aldığının altını çizerek, "İdolüm Eto'o. Çok küçükken onu takip etmeye başlamıştım. Kendisini de tanıyorum. Eto'o gibi büyük bir futbolcu olmak isterim." diye konuştu.Kamerunlu genç futbolcu, Osmanlıspor'a geç katılmasına rağmen uyum sürecini çabuk atlattığını, bunun da performansına olumlu yansıdığını söyledi.Sezon öncesi takımla kampa katılmadığına işaret eden Ayuk, "Takım arkadaşlarıma, hocama, teknik ekibe, personele ve beni bu kulübe getirenlere teşekkür ediyorum. Burada bir aile ortamı var. Beni de bu aileye direkt kabul ettiler. Performansımın da bu derece takdir görmesi beni mutlu ediyor. Buradaki huzur ve iyi ortam performansıma olumlu yansıyor." şeklinde konuştu.Türkiye'ye gelmeden önce Osmanlıspor'u araştırdığına değinen kanat oyuncusu, başkent ekibinin daha önce Avrupa kupalarında mücadele etmiş olmasının tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.Ayuk, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'a da ayrı bir parantez açarak, "Hocamız maç öncesi ve sonrası konuşmalarıyla gerçekten bana çok yardımcı oluyor. Gelişmemde ve kalitemin artmasında hocamın çok büyük payı var." ifadelerini kullandı.Öğrenmeye açık olduğunun altını çizen Ayuk, Osmanlıspor'un hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:"Takımımızın yükselen bir grafiği var. Hedefimiz her şeyden önce iyi oyun. Bunun sonucunda da Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi amaçlıyoruz. Kadromuz Süper Lig hedefi için yeterli. İyi bir oyuncu grubu var. Herkes birbirine saygı duyuyor. Takım içerisinde birlik ve beraberlik ortamı var. Oyun olarak üzerine koyarak ilerliyoruz. Süper Lig hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum."Spor Toto 1. Lig'in mücadeleci yapısıyla MLS'e benzediğine değinen Ayuk, şöyle devam etti:"Buraya gelmeden önce Türkiye'deki futboldan bana çok bahsettiler. Bazı tereddütlerim vardı. Çünkü bana sürekli emekliliğini geçirmeye gelen futbolculardan bahsediliyordu. Geldiğimde bunun böyle olmadığını gördüm. Burada futbol oynanıyor. Zor bir lig. Özellikle Spor Toto 1. Lig fiziğe dayalı, çok koşmanızı gerektiren bir lig. Süper Lig maçlarını da izliyorum. Süper Lig'i MLS ile kıyasladığımızda seviyenin burada daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim."Osmanlıspor'a imza atmadan önce Trabzonspor ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Ayuk, bordo-mavili ekibe transferinin neden gerçekleşmediğiyle ilgili soruya ise "Menajerim o zaman onlarla görüşmüştü. Neden gerçekleşmediğiyle ilgili çok bir fikrim yok. Ben sadece futboluma konsantre oluyorum." yanıtını verdi.