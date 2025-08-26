25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Eren Elmalı'nın şifresi 06.00!

3 maçta 3 golle sezona müthiş başlayan Eren Elmalı'nın sırrını antrenörü Özalp açıkladı: "Sabah 06.00'da kalkar, 7'de antrenman sahasında hazır bulunur. Disiplinden taviz vermez"

calendar 26 Ağustos 2025 09:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 09:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Eren Elmalı müthiş bir çıkış yakaladı.

Geçen sezon Trabzonspor'dan transfer edildiğinde herkes burun bükmüştü. Sarı-kırmızılıların, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, Aslan'a ilaç gibi gelirken özellikle sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere de sahadaki performansıyla cevap verdi. 

3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Kasımpaşa ve Trabzonspor kariyerinde 152 maçta 2 kez ağları havalandıran Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bu sezon 3 haftada 3 kez fileleri sarstı.

ANTRENÖRÜ SIRRINI AÇIKLADI
Eren'in başarısının sırrını bireysel antrenörü Umut Özalp şu sözlerle açıkladı: "Eren Elmalı sabah 06.00'da kalkar, 7'de ise antrenman sahasında hazır bulunur. Herkesten önce Kemerburgaz'a gelir. Sahada işini bitirince hemen ardından salon çalışmasına başlar. Tatilde bile haftalarca aynı disiplin ve kararlı."
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
