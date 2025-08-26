Eren Elmalı'nın şifresi 06.00!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Eren Elmalı müthiş bir çıkış yakaladı.
Geçen sezon Trabzonspor'dan transfer edildiğinde herkes burun bükmüştü. Sarı-kırmızılıların, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, Aslan'a ilaç gibi gelirken özellikle sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere de sahadaki performansıyla cevap verdi.
3 MAÇTA 3 GOL ATTI
Kasımpaşa ve Trabzonspor kariyerinde 152 maçta 2 kez ağları havalandıran Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bu sezon 3 haftada 3 kez fileleri sarstı.
ANTRENÖRÜ SIRRINI AÇIKLADI
Eren'in başarısının sırrını bireysel antrenörü Umut Özalp şu sözlerle açıkladı: "Eren Elmalı sabah 06.00'da kalkar, 7'de ise antrenman sahasında hazır bulunur. Herkesten önce Kemerburgaz'a gelir. Sahada işini bitirince hemen ardından salon çalışmasına başlar. Tatilde bile haftalarca aynı disiplin ve kararlı."