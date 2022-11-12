Emre Belözoğlu: "Galatasaray haddimizi bildirdi"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında alınan 7-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emre Belözoğlu: 'Galatasaray haddimizi bildirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2022 22:13
Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.

Belözoğlu, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi.

Genç teknik adam, sözlerini, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar" diye tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ