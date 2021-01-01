Ellington: "LeBron'u çalışırken izleyince, neden en iyilerden biri olduğunu anladım"

Los Angeles Lakers'ın yeni üyelerinden Wayne Ellington, süperstar oyuncu LeBron James ile takım arkadaşı olması hakkında konuştu.



Geçtiğimiz yaz Lakers ile anlaşan 33 yaşındaki oyuncu, kariyerinde James'e karşı rekabet etmeye alışmış olsa da, yeni bir deneyim olarak bu kez kendisiyle takım arkadaşı olacak.



Ellington, "Noble & Roosh Show"da bu gelişmeyle ilgili şunları söyledi:



"Henüz onunla özel olarak antrenman yapma ya da oynama şansım olmadı. Ama şunu söyleyeceğim, bugün tesiste antrenman yaptığım ikinci günümdü ve oraya gittiğim her sabah, kendisi çoktan antrenmana başlamış ve ter içinde kalmış oluyor.



Bunu görmek, nerede olmam ve neler yapmam gerektiğinin bilincine varmamı sağladı. Onu biraz izleyip işine verdiği özeni ve detayı gördüğümde, neden gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olduğunu anlamış oldum.



Heyecanlıyım. Bu sabah onu genç adamlardan bazılarıyla şut atarken izledim. İşe verdiği yoğunluğunu, oyunu nasıl görselleştirdiğini, sevdiği noktalara nasıl gittiğini ve ayak hareketlerini seyrettim.



Dürüst olmak gerekirse, orada şut atan adamlardan bazılarına sert gittiğini düşünüyorum. Ben oraya LeBron ile birlikte geçersem, antrenmanda beni yıkmasına ve yaptığım işte beni alt etmesine izin veremem."



