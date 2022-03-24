Ekrem İmamoğlu: '2036 Olimpiyatları için Lozan'dayız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyat Oyunları için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ile birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile buluştuk." ifadelerini kullandı.İmamoğlu, Thomas Bach ve Uğur Erdener ile olan fotoğraflarını da paylaştı.