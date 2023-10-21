Almanya 1. Bundesliga'nın 8. haftasında Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Frankfurt, 3-1'lik skorla kazandı.



Hoffenheim, 3. dakikada Maximilian Beier ile öne geçti. Frankfurt, 11. dakikada Omar Marmoush ile eşitliği sağladı. Ansgar Knauff, 23. dakikada takımını öne geçirdi. Ellyes Skhiri, 45+3. dakikada maçın skorunu belirledi.



Hoffenheim'ın Fenerbahçe'den transferi Attila Szalai, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ozan Kabak ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Hoffenheim, son 3 maçta 2. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Eintracht Frankfurt ise 13 puana yükseldi.



Hoffenheim, gelecek hafta Stuttgart'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.



