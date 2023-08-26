efootball 2024 ne zaman çıkacak? PES 2024 ne zaman?

Konami'nin internet sitesinde yapılan duyurular ileeFootball 2023 için 2.3.2 sürümü yayınlanacak. Yeni güncelleme ile beraber sunucuların bakıma gireceğini açıklayan Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini de açıkladı. Peki, PES 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? İşte detaylar…Paylaşılan haberlere göre Konami, eFootball 2024'ün çıkış tarihini 24 Ağustos olarak belirledi. Ancak bu tarih EA Sports FC'nin çıkış tarihine göre değişebilir. Bu doğrultuda bir iki hafta ileri ya da geri alabilir . Yani kısacası eFootball 2024, 15 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında çıkışını gerçekleştirebilir.eFootball 2023 geliştiricisi Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğine dair bir açıklamada bulunmadı, ancak sunucu bakımının birkaç saat süreceği bilinmektedir. Bu nedenle saat başı aralıklarla oyuna girerek sunucu bakımının bitip bitmediğini öğrenebilirsinieFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır.*Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.Oyun içi varlıkları ve diğer verileri taşıma sürecinden geçirmek.eFootball™ 2024'te ulusal liglerin küme yükselmeleri/düşmeleri ve oyuncu transferlerini yansıtan veri güncellemeleri olacak.Bakım sırasında [eFootball™ World] > [Özgün] > [Maç] > [Deneme Maçı] kullanılabilir.Büyük ölçekli bakım başlamadan 20 dakika öncesinden itibaren Kullanıcı Maçlarının kullanılamaz olacağını lütfen göz önünde bulundurun.Büyük ölçekli bakım başladığında tüm Kullanıcı Maçları geçersiz sayılacak.Anlayışınız ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.