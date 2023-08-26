Haber Tarihi: 26 Ağustos 2023 17:40 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 17:40

efootball 2024 ne zaman çıkacak? PES 2024 ne zaman?

Konami, eFootball 2024'ü her sene yaptığı gibi FIFA (yeni adıyla EA Sports FC) serisinden önce çıkartma planını yine uygulayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene oyunu çıkarttığı tarihe yakın bir tarih belirleyen Konami, bu tarihi EA Sports FC'nin resmi çıkış tarihine göre ileriye ya da geriye alabilir.

efootball 2024 ne zaman çıkacak? PES 2024 ne zaman?
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Konami'nin internet sitesinde yapılan duyurular ileeFootball 2023 için 2.3.2 sürümü yayınlanacak. Yeni güncelleme ile beraber sunucuların bakıma gireceğini açıklayan Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini de açıkladı. Peki, PES 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? İşte detaylar…
eFootball 2024 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Paylaşılan haberlere göre Konami, eFootball 2024'ün çıkış tarihini 24 Ağustos olarak belirledi. Ancak bu tarih EA Sports FC'nin çıkış tarihine göre değişebilir. Bu doğrultuda bir iki hafta ileri ya da geri alabilir . Yani kısacası eFootball 2024, 15 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında çıkışını gerçekleştirebilir.

PES 2023 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

eFootball 2023 geliştiricisi Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğine dair bir açıklamada bulunmadı, ancak sunucu bakımının birkaç saat süreceği bilinmektedir. Bu nedenle saat başı aralıklarla oyuna girerek sunucu bakımının bitip bitmediğini öğrenebilirsini

KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda efootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

eFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır.

*Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

・ Büyük Ölçekli Bakımın Amacı

Oyun içi varlıkları ve diğer verileri taşıma sürecinden geçirmek.

eFootball™ 2024'te ulusal liglerin küme yükselmeleri/düşmeleri ve oyuncu transferlerini yansıtan veri güncellemeleri olacak.

・ Büyük Ölçekli Bakım Sırasında Kullanılabilecek Modlar

Bakım sırasında [eFootball™ World] > [Özgün] > [Maç] > [Deneme Maçı] kullanılabilir.


・ Notlar

Büyük ölçekli bakım başlamadan 20 dakika öncesinden itibaren Kullanıcı Maçlarının kullanılamaz olacağını lütfen göz önünde bulundurun.
Büyük ölçekli bakım başladığında tüm Kullanıcı Maçları geçersiz sayılacak.

Anlayışınız ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.

 

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