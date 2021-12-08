Edirnespor Başkanın'dan istifa eden teknik direktöre sitem!

TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor Başkanı Savaş Üner, "Geçen hafta biliyorsunuz Ordu'da farklı bir galibiyet almıştık. Meğer o gün hocamız gerekli anlaşmaları yapmış rakip takımla. Bana göre bu olay hiçbir şekilde etik ve doğru değil." dedi.



Üner, düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Cahit Erçevik'in istifa etmesinin ardından Edirnespor'un teknik direktör arayışlarını sürdürdüğünü belirtti.



Teknik direktörlerinin aniden istifa etmesiyle büyük şok yaşadıklarını anlatan Üner, Erçevik'in ertesi gün başka bir takımla idmana çıkmasının çok doğru bir davranış olmadığını ifade etti.



Erçevik'in Karşıyaka mağlubiyeti sonrası başarısız olduğunu ve oyuncularla anlaşamadığını belirterek istifa ettiğini aktaran Üner, şunları kaydetti:



"Biz hocamıza kendisinden memnun olduğumuzu söyledik. İstifa etmekte ısrarcı olunca bizde yönetim olarak vedalaştık. Geçen hafta biliyorsunuz Ordu'da farklı bir galibiyet almıştık. Meğer o gün gerekli anlaşmaları yapmışlar. Bana göre bu olay hiçbir şekilde etik ve doğru değil. Bana gelip doğru ve dürüst bir şekilde söyleseydi. Biz ona zaten engel olmazdık. Biz adamla helalleşerek ayrılıyoruz, ertesi gün sabahtan idmana çıkıyor başka kulüple, böyle bir şey olmaz."



Üner, Edirnespor'a sponsor arayışlarında sona gelindiğini, yakın zamanda bir firma ile sponsorluk anlaşması için masaya oturacaklarını belirtti.



Edirnespor Mali İşler Sorumlusu Levent Özkan ise sosyal medyada takım oyuncularının paralarını alamadıkları yönündeki haberlerin asılsız olduğunu, geçmişten gelen hiçbir borcu olmayan kulüplerinde, ödemelerin belirlenen takvim doğrultusunda yapıldığını söyledi.





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