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Durant ve Draymond, o kavganın perde arkasını anlattılar!

Eski Golden State Warriors takım arkadaşları Kevin Durant ve Draymond Green, 2018-19 sezonundaki kavgalarının gerçekte olduğundan çok daha büyütüldüğünü belirttiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Golden State Warriors takım arkadaşları Kevin Durant ve Draymond Green, 2018-19 sezonundaki kavgalarının gerçekte olduğundan çok daha büyütüldüğünü belirttiler.

KD ve Green, "The ETCs with Kevin Durant" podcasti'nin son bölümünde olayla ilgili açıklamalarını sundular.

Durant, olayı kendi gözünden şu şekilde anlattı:

"Aklımda o hücumun şöyle olacağını öngörmüştüm; savunma yapacaktık, ribaundı alacaktım, topu getirecektim ve yarı sahayı geçer geçmez şutu kaldıracaktım. O noktada aramızda uyumsuzluk oldu. O düşündüklerimi yapmayı çok istemiştim ama Draymond farklı bir şekilde düşündüğü için çatışmıştık."

Bu uyumsuzluk, ikili arasında bazı sert sözlerin sarfedilmesine neden olmuştu.

"KOŞSAYDIN PASI ATACAKTIM!"

Draymond'ın tarafından ise, olay şu şekilde gelişmişti:

"Top kaybı olduktan sonra saha dışına yürümüştüm ve Kevin 'Topu bana ver!' diye bağırmıştı. Ben de ona öylece bakarak, tam olarak şunu demiştim: 'Koşsaydın pas atacaktım a.... k...'"

Green, olayı büyük bir mesele olarak görmediğini, çünkü Durant'in kendisine "gerçekten küfredebilecek tek kişi" olduğunu söyledi. Ayrıca olayın medyada yer almasının ve tek maçlık bir uzaklaştırma cezası almasının, durumu daha da kötüleştirdiğini açıkladı.

Durant de bu düşünceye katılarak, medyanın tutumunu, "Çok sinirlenmiştim çünkü bunun üzerine akbaba gibi üşüşeceklerini biliyordum. Bunu, beni gruptan ayırmak için kullanacaklarının farkındaydım." şeklinde yorumladı.

Durant sonrasında, ikilinin ertesi hafta Dallas'ta karşılıklı oturarak aralarını düzelttiklerini sözlerine ekledi.


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