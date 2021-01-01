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Durant: "Porter Jr., kendine özgü bir oyuncu"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kendisi ve Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr. arasındaki karşılaştırmalardan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kendisi ve Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr. arasındaki karşılaştırmalardan bahsetti.

Durant, oyun stilinden ötürü lise döneminden beri kendisiyle karşılaştırmalar yapılan Porter Jr. ile ilgili konuştu ve karşılaştırmalardan haberi olduğunu, ancak bunlara pek katılmadığını söyledi:

"Michael Porter kendine özgü bir oyuncuya dönüşüyor. Karşılaştırmaları duyuyorum, ama kendine özgü bir oyuncu."

Porter Jr. bu sezon 19.7 sayı ve 7.4 ribaund ortalamalarına sahip.


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