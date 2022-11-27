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Dünya Gençler Atlama Şampiyonası Kanada'da başlayacak

Dünya Gençler Atlama Şampiyonası pazartesi günü Kanada'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Gençler Atlama Şampiyonası Kanada'da başlayacak
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27 Kasım 2022 17:01
Dünya Gençler Atlama Şampiyonası pazartesi günü Kanada'da başlayacak.

Montreal kentinde düzenlenecek organizasyon, 4 Aralık'a kadar sürecek.

Milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan, Simay Arslankan, Ilgın Çimen, Barış İkinci, Bertuğ Demir, Eylül Dibektaş.

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