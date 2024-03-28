Dünya Challenge Kupası, Antalya'da başlıyor

Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Antalya'da başlayacak.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29-31 Mart tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak organizasyonun ilk etabına 27 ülkeden 108 sporcunun katılacak.



Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir; kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil edecek.



