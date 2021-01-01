Draymond'dan kadın sporculara tepki: "Sızlanmayı bırakıp, harekete geçin!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, erkek sporcularla eşit maaş almak için mücadele eden kadın sporcuların şikayet etmeyi bırakıp, harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.



Draymond, NBC Sports Bay Area muhabiri Kerith Burke ile yaptığı son video röportajında tartışmalı yorumlarda bulundu.



Green, kadın sporcuların daha yüksek maaş almalarını tamamen desteklediğini belirtse de, bu hedefe ulaşmak için yeterince şey yapmadıklarına inandığını da sözlerine ekledi:



"Daha az maaş aldıklarından ötürü şikayet ettiklerini görmekten gerçekten sıkıldım, çünkü böyle sızlanarak yalnızca kendilerine kötülük yapıyorlar. Bunu değiştirmek için atabilecekleri adımları atmıyorlar. Bu bir sızlanma gibi gözüküyor, çünkü bu durumu değiştirebilecek kişiler, 'Yeteri kadar gelir yok. Gelir olmazsa, maaşınızı artıramayız.' diyorlar. Böyle söylemeye de devam edecekler. Ancak işin gerçeği şu ki, bunlar yalnızca bahaneden ibaret.



Çünkü herkes 'Kadınları destekliyoruz. Kadınların güçlendirilmesini destekliyoruz. Kadınlar için şunu, bunu yapıyoruz.' deyip duruyor ama bunu hep kendi yararına kullanıyor. Lakin kadınlar, kendi lehine konuşup duran bu insanları hiç kullanmıyorlar."



Green'in bu açıklamaları, birkaç gün önce Twitter'da NBA ve WNBA oyuncuları arasındaki büyük maaş farkı hakkında yaptığı yorumlardan sonra geldi. NBC Sports'a göre, ortalama WNBA maaşı 100.000 doların biraz altında bulunurken, ortalama NBA maaşı ise 7 milyon doların üzerinde.



Draymond attığı tweet'lerde, WNBA'in gelirinin NBA'in elde ettiğine kıyasla oldukça az kaldığını kabul etmiş, lakin NBA'in, WNBA'de henüz görülmeyen bir platform oluşturup "bireysel hikayeler" anlatarak bu başarıya ulaştığını belirtmişti.



