Golden State Warriors forveti Draymond Green, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'i kafakola almaktan hiçbir pişmanlık duymadığını söyledi.



Gobert'i kafakola alması sonrası NBA'in verdiği beş maçlık uzaklaştırma cezasını tamamlayan Green, cezanın ardından ilk kez konuştu.



33 yaşındaki oyuncu, benzer bir durumda her zaman takım arkadaşlarının arkasında olacağını dile getirdi:



"Ben hayatımı pişmanlıklarla yaşayan biri değilim. Bir takım arkadaşımı savunmam gerekecekse, yine savunurum. Benim için en önemli olan şey, değer verdiğim insanların nasıl oldukları ve bir olaydan nasıl etkilendikleridir."



Green, Warriors başantrenörü Steve Kerr ve genel menajer Mike Dunleavy ile konuştuktan sonra, kişiliğini değiştirmeyeceğini belirtti:



"Hepimizin ortak düşüncesi, benim ne olursa olsun kendim olacağım üzerine. Bu değişmeyecek. Ama bununla birlikte, tabii ki her zaman bir şeyi yapmanın daha iyi bir yolu vardır. Daha iyi bir yol her zaman bulunabilir. Hepimizin ortak fikri bu."



Green ayrıca, daha önceki ihlallerinden dolayı cezalandırılmaya devam edilmemesi gerektiğini söyleyerek, NBA'in mevcut ve gelecekteki olaylarda bu yaptıklarını hesaba katmaması gerektiğini açıkladı:



"'Geçmişte şunu yapmıştı' diyerek ceza verilmemeli. Ben o yaptıklarımın cezasını çektim. NBA Finalleri'nin 5. maçında uzaklaştırma cezası aldım. Bu eylemlerden dolayı beni cezalandırmaya devam edemezsiniz."





